L’actualité va vite, très vite. Mais si on se posait ? Et si vous restiez ? Parce que c’est vous, parce que c’est nous, parce qu’entre vous et nous, vous le savez, c’est du sérieux, voici notre sélection hebdomadaire d’articles qui donnent à réfléchir.

1. Une deuxième vague scélérate

Gare à la deuxième vague. Elle arrive, elle est inévitable. Et ça, même si le virus disparaît. Quel sera cet afflux de patients ? Tous ceux qui ont renoncé aux soins pendant la crise. Ils reviennent vers les médecins avec des pathologies aggravées, alors que les blocs opératoires ne fonctionnent pas encore à 100 % et qu’on connaît une pénurie de certains produits anesthésiants.

2. La libération des seins

Si nous nous sommes retrouvés enfermés pendant le confinement, les seins, eux, ont vécu libérés. Nombreuses sont celles qui ont abandonné leur soutien-gorge pendant cette période. Cette délivrance survivra-t-elle au déconfinement ? Pas sûr, tant les injonctions de la société sont fortes. Pourtant, une étude prouve que la poitrine des femmes, si généreuse soit-elle, n’a pas besoin de ce soutien extérieur.

3. Ils ont échappé à la contamination, vive les Bretons

D’aucuns vont encore railler le lobby breton de 20 Minutes, mais force est de constater que la région est l’une des plus épargnée par le Covid-19, alors même qu’elle a abrité l’un des premiers foyers de contamination. Mesures de confinement rapides, communication, tests, isolement des malades et discipline de la population en font un exemple à suivre.

4. Longs trajets en petites distances

Si vous voyagez en train, vous devez porter un masque et respecter la distanciation sociale avec les voyageurs. Si vous prenez l’avion, vous devez porter un masque mais pouvez tout à fait vous retrouver assis à côté d’un autre passager. Vous trouvez ça logique ? Nous non plus. On a donc enquêté pour comprendre pourquoi les règles diffèrent.



5. Jeunes et inquiets

Loin des stéréotypes d’une génération individualiste et matérialiste, les jeunes de 16 à 24 ans sont très préoccupés par la crise et la santé de leurs aînés. Olivier Lê Van Truoc, fondateur d’Oïbo et professeur associé à Sciences Po Grenoble, analyse l’enquête internationale de Dynata sur les préoccupations et les changements liés à la Covid-19.

6. L'Afrique résiste

Alors qu’on prédisait une hécatombe en Afrique, le Covid-19 semble avoir (pour le moment ?) relativement épargné le continent. Même si le nombre de cas est sans-doute sous-estimé, la faible propagation du virus pourrait être liée à plusieurs facteurs, comme des mesures préventives efficaces, l’âge et la densité de la population et une habitude à gérer les épidémies.

7. Très cher public

Ça y est, certaines de vos émissions télé préférés sont revenues à l’antenne. Mais sans public, ou à peine. Est-ce si grave ? Le public a-t-il une réelle utilité? Eh bien oui. La présence d’anonymes sur le plateau est essentielle au rythme, à la chaleur et à la dynamique des émissions.



8. Moustique-tigre et coronavirus, la rumeur qui fait bzzz

En plus de la dengue et du chikungunya, le moustique-tigre transmettrait le Covid-19. Vous tremblez ? Ne craignez rien. Dans ce nouvel épisode de Oh My Fake, Clémence revient sur cette nouvelle rumeur totalement fausse et nous explique pourquoi il est facile d’y croire.

