L'inclusion des personnes LGBT n'est toujours pas optimale dans les entreprises. — Dinendra Haria/LNP/REX/SIPA

La peur, la violence et la discrimination restent élevées chez les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBTI), même si elles sont aujourd’hui plus nombreuses à évoquer ouvertement leur identité, révèle une enquête de l’Agence européenne des droits fondamentaux (FRA), publiée ce jeudi.

Dans les douze mois ayant précédé le questionnaire, les LGBTI sont 43 % à s’être sentis discriminés, un chiffre en augmentation de 6 points par rapport à la dernière enquête effectuée en 2012. Pour les transgenres, cette proportion monte même à 60 %.

Des « zones sans idéologie LGBTI »

Les personnes transgenres et intersexuées sont deux fois plus nombreuses que les autres groupes LGBTI à faire état d’une agression dans l’année précédant l’enquête. La moitié d’entre elles déclarent avoir des difficultés à subvenir à leurs besoins. La FRA a interrogé en 2019 140.000 personnes LGBTI dans les 27 pays de l’Union européenne (UE), au Royaume-Uni, en Serbie et en Macédoine du Nord. Pour la première fois, son enquête inclut les expériences des personnes intersexuées et des adolescents âgés entre 15 et 17 ans.

Selon cette agence européenne basée à Vienne, en Autriche, les discriminations augmentent lorsqu’un discours négatif est tenu par des médias, des politiciens ou des personnalités publiques. « Nous avons récemment assisté à des attaques contre les marches des fiertés, à l’adoption de déclarations de "zones sans idéologie LGBTI" », regrette, dans une déclaration accompagnant le rapport, la Commissaire européenne à l’égalité Helena Dalli, sans citer directement la Pologne où ont eu lieu de tels événements.

Des disparités selon les pays

Malte et l’Irlande sont deux exemples de pays dans lesquels les personnes interrogées ont perçu une amélioration de la tolérance à leur égard depuis 2012, selon le rapport. Mais six répondants sur dix évitent de tenir la main de leur partenaire en public, cette moyenne masquant des différences marquées entre les pays, avec une proportion de huit sur dix en Pologne, contre quatre sur dix au Luxembourg.

Point positif, parmi les 15-17 ans, près d’une personne interrogée sur deux affirme avoir reçu du soutien au sein de son établissement scolaire, qu’il s’agisse de camarades ou du corps enseignant défendant les droits des LGBTI. La FRA appelle notamment les gouvernements à instaurer une culture de la tolérance zéro envers la violence et le harcèlement, ainsi qu’à former la police pour améliorer l’enregistrement des crimes de haine.