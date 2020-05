Même ces deux chiens de prairie, rongeurs très ressemblants à la marmotte, photographiés au zoo de Hanovre, en Allemagne, sembleraient être adeptes de la bise... ou pas. — AFP PHOTO / JOCHEN LUEBKE GERMANY OUT

Il y a une pratique qui va peut-être disparaître quand on va désormais se croiser dans la rue, c’est la bise. Ce n’est néanmoins pas une pratique répandue dans le monde entier.

En Inde, en Chine, personne ne s’embrasse. Aux États-Unis, on fait plutôt le hug que la bise. En revanche, il y a un pays dans lequel la bise est une tradition, c’est la France. Et cette bise se pratique différemment selon les régions : on peut embrasser une fois, comme dans le Finistère, en Bretagne. On peut embrasser deux fois, comme dans le Nord de la France, on peut faire trois bises comme à Montpellier ou dans le Massif Central, par exemple, ou même 4 bises comme dans les départements autour de l’Île-de-France, notamment dans la Marne. Notre partenaire Brut a interviewé l’historien Thomas Snegaroff au sujet de cette pratique.