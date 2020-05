Illustration d'une femme faisant du yoga en intérieur — Form / Unsplash

Quand on est stressé, courbatu, rien de tel qu'une séance de yoga pour se détendre et se faire du bien.

Katherine Chareonying, prof de yoga, propose quelques exercices simples à faire chez soi pour se faire du bien sans y passer trop de temps.

Et vous allez répéter deux fois. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et encore : inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Cette posture-là, c’est une posture de méditation. On est censé pouvoir l’espacer longtemps, donc si vous n’êtes pas confortable avec le croisement de vos jambes, vous relâchez, vous trouvez une nouvelle position. Pour la suite des exercices​, on suit les indications de Katherine Chareonying.