CHACUN DE SON CÔTÉ La frontière entre la France et l’Allemagne ne sera pas rouverte avant le 15 juin, sauf exceptions, ont fait savoir les ministres de l’Intérieur français et allemand

La frontière franco-allemande à Carling, en Moselle. — JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

C’est par un communiqué commun que les deux ministres de l’Intérieur français et allemand, Christophe Castaner et Horst Seehofer, ont confirmé que les restrictions à la frontière perdureraient jusqu’au 15 juin, « pour contenir la circulation du Covid-19 ».

Dans le but de faciliter le passage des travailleurs frontaliers, autorisés à traverser la frontière, les deux ministres annoncent que « les contrôles statiques permanents effectués jusqu’à présent par les forces de l’ordre françaises et allemandes céderont progressivement la place à des contrôles dynamiques et ciblés, pour assurer une fluidité de la circulation sans pour autant affaiblir les restrictions qui resteront en vigueur ».

Une attestation franco-allemande doit être éditée

Passer la frontière sera désormais permis aux conjoints séparés pour se retrouver, ainsi qu’aux parents pour « l’exercice du droit de garde, de visite ou d’hébergement d’un enfant ou la poursuite de la scolarité ». Autres cas : « la visite à un parent dans un Ehpad ou à un enfant dans une institution spécialisée ». Ces exemptions, déjà mises en œuvre côté allemand vont maintenant être appliquées côté français. Par ailleurs, une attestation franco-allemande unique « simplifiée » doit être prochainement mise à disposition.

Pour la présidente (DVD) du conseil départemental du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert, « il faut aller plus rapidement ». « Il y a une forte interdépendance entre l’Alsace et le Bade-Wurtemberg, il faut aider à la reprise. Plus on attend, plus ce sera difficile de revenir à la normale », a-t-elle ajouté. La circulation à la frontière a été restreinte le 13 mars.