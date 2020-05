Des touristes se baignent sur la plage du Môle à Saint-Malo, ici en juillet 2016. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Le déconfinement s’accélère en Bretagne. Ce mercredi, le préfet du Finistère a fait savoir que 140 plages de son département seraient prochainement rouvertes au public. Dans le département de la pointe bretonne, qui compte 1.400 kilomètres de côte, une quarantaine de communes ont reçu le feu vert du représentant de l’Etat pour rouvrir leur littoral. Dès l’annonce du Premier ministre de la possibilité de rouvrir les plages, de nombreux maires avaient sollicité les préfets.

Pour statuer, Pascal Lelarge s’est notamment appuyé sur le président de l’association des maires du département Dominique Cap pour établir un cahier des charges commun afin de garantir « la sécurité sanitaire de tous ». En plus des mesures de distanciation physique, les maires devront imposer une régulation de la fréquentation. Le transport et la consommation d’alcool sont également interdits et les plages seront fermées la nuit. La liste des plages autorisées est disponible ici.

Au-delà de la promenade, la baignade, les activités sportives, les activités nautiques et la pêche peuvent également reprendre. Plusieurs plages prisées des amateurs de surf, de voile, de kayak et d’aviron ont également rouvert afin « de permettre une juste répartition de leurs adeptes ». La préfecture conseille « chaque fois que c’est possible » de privilégier les lieux de proximité.