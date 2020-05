Des œufs contaminés ont été retirés des rayons. — Pixabay

Plus de 500.000 œufs rappelés par des enseignes de grande distribution. Selon le magazine 60 Millions de consommateurs, ils présenteraient un risque de contamination par des salmonelles.

Commercialisés sous les marques Matines, Eco +, Netto, Top Budget et dans des boîtes sans marque, ils ont été vendus dans les supermarchés Atac, Auchan, Carrefour, Système U, Intermarché et E.Leclerc. Les consommateurs ayant acheté des œufs dans ces grandes enseignes sont invités à vérifier le numéro inscrit sur le produit.

Des numéros de lots à vérifier

Le numéro de lot concernés est « 3FRMDB08 ». « Leur date de consommation recommandée (DCR) est comprise entre le 26 avril et le 14 mai 2020 », précise le site de défense des consommateurs.

Les œufs portant le numéro de lot « 3FRMDB67 » et dont la date de consommation se situe entre le 27 avril et le 18 mai sont également concernés. Vous pouvez retrouver en détail les informations sur ces lots Carrefour, Netto et Matines sur le site de 60 Millions de consommateurs.

Les personnes ayant acheté ces œufs ne doivent pas les consommer ; elles peuvent les rapporter en magasin pour se faire rembourser. Les salmonelles peuvent entraîner une salmonellose, qui se traduit par des troubles digestifs accompagnés de fièvre et de maux de tête. Ces symptômes surviennent généralement entre 6 et 72 heures après l’ingestion du produit contaminé, rappelle l'Anses.​