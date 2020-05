Un enfant qui se cache le visage avec ses mains. (illustration) — Pixabay

« Se toucher le visage est désormais puni d’une amende pénale de 38 euros ! », affirme un message repris sur les réseaux sociaux.

20 Minutes fait le point sur la légalité d'une telle mesure et les risques réellement encourus en cas de non-respect de ce geste-barrière.

C’est l’un des gestes barrières préconisés par le gouvernement depuis le début de l’épidémie de coronavirus : éviter de se toucher le visage, afin de se prémunir contre une éventuelle contamination par le nez, les yeux ou la bouche.

Mais le non-respect de ce conseil sanitaire serait aujourd’hui passible d’une amende, selon une affirmation relayée sur les réseaux sociaux. « Se toucher le visage est désormais puni d’une amende pénale de 38 euros ! Article 1 Décret n°2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire », soutient par exemple un post Facebook daté du 13 mai.

Cette publication reprend en réalité le contenu d’un tweet publié deux jours plus tôt par l’avocat Eric Rocheblave, qui citait ensuite différents extraits du décret concerné pour démontrer qu’une telle sanction serait juridiquement envisageable en cas de non-respect des différentes consignes sanitaires listées dans ce texte. De quoi susciter des réactions indignées, et parfois incrédules, de la part de plusieurs internautes.

Le décret en question, consultable en ligne, dispose clairement, dans son premier article que « les mesures d’hygiène définies en annexe I au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites "barrières", définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toutes circonstances » afin de « ralentir la propagation du virus ».

L’annexe visée liste bien différents gestes barrières : « Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon […] ; se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ; se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ; éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux. » Et de préciser que « les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. »

Pour Nicolas Hervieu, enseignant en droit public à Sciences Po, qui pointait dès le 11 mai sur son compte Twitter le « risque pénal » engendré par ce décret, ce texte donne indirectement la possibilité d’une amende en cas de non-respect de certains de ces gestes. « Le gouvernement a sans doute voulu faire preuve de pédagogie et donner plus de poids politique à ces recommandations en les insérant dans le décret, indique-t-il à 20 Minutes. Elles sont bien sûr bienvenues d’un point de vue sanitaire, mais elles n’ont pas grand-chose à faire dans un texte juridique. Je pense qu’il n’a pas été anticipé que les insérer dans le décret avec une formulation très impérative pourrait donner lieu à une sanction pénale. »

« Car une amende de 38 euros est bien possible, en vertu non pas de ce décret, mais de l’article R610-5 du code pénal », poursuit Nicolas Hervieu. Cet article dispose en effet que « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe », soit un montant maximum de 38 euros, selon son article 131-13.

« Tout n’est pas formulé sur un ton impératif dans le décret »

Pour autant, si Nicolas Hervieu citait initialement le fait de se toucher le visage comme passible de cette amende, il nuance aujourd’hui : « En réalité, tout n’est pas formulé sur un ton impératif dans le décret. Pour moi, le fait de se toucher le visage ne sera pas sanctionné, ça relève de l’anecdote car la formulation "éviter de se toucher le visage" est une recommandation. »

« A mélanger recommandations sanitaires légitimes et règles juridiques, on aboutit surtout à un risque d’arbitraire. Il n’y aura pas de consigne nationale pour verbaliser les gens s’ils jettent leur mouchoir hors d’une poubelle ou ne respectent pas la distance d’un mètre, mais au niveau local certains maires pourraient demander aux agents de police de verbaliser dans ces cas-là », poursuit le juriste.

Et de conclure : « Le problème n’est pas tant de savoir si ça va tenir debout juridiquement mais plutôt si c’est conforme à l’égalité des peines. Il y a eu plus d’un million de verbalisations​ pendant le confinement, et seulement une infime poignée de contraventions et délits déférés devant un juge. Dans ce lot, il y a sans doute une part substantielle qui est illégale et aurait pu être annulée par un juge mais ne l’a pas été. Créer des règles imprécises, c’est conduire à l’arbitraire et à des contraventions qui, en pratique, ne seront pas sanctionnées pour des dizaines de milliers de gens. »