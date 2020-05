Le centre de la Part-dieu fermé jusqu’au 10 juillet. C. Girardon/20 Minutes — no credit

Les boutiques situées à l’intérieur du centre commercial de la Part-Dieu à Lyon ne rouvriront pas cette semaine. Pas plus que celles du Carré de Soie à Vaulx-en-Velin.

La préfecture du Rhône a pris mardi un arrêté de fermeture administrative afin d’en interdire l’accès au moins jusqu’au 10 juillet inclus pour des raisons sanitaires. Exception faite des commerces de première nécessité, qui sont les seuls autorisés à ouvrir au public.

120.000 mètres carrés de surface à la Part-Dieu

Pas de réelle surprise puisque le gouvernement avait déjà annoncé l’interdiction de rouvrir les centres commerciaux de plus de 40.000 mètres carrés. Et que celui de la Part-Dieu, souvent présenté comme le plus grand centre commercial d’Europe, est très largement au dessus avec une surface de 120.000 mètres carrés. « Il est facilement accessible par plusieurs modes de transport en commun et peut générer des déplacements significatifs de la population avec ses 240 boutiques », justifie la préfecture.

Avec ses 60.000 mètres carrés, le Carré de Soie, considéré comme un « nœud important en transports en commun de la métropole lyonnaise », n’échappe pas non plus à la règle. Seules la Confluence et les boutiques situées en presqu’île ont pu reprendre du service à Lyon dès lundi.