Emmanuel Macron masqué. — Ian Langsdon/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

On y est. Depuis lundi, la France est enfin déconfinée. Les usagers ont repris les transports en commun pour retourner au travail. Les commerces ont rouvert leurs portes, et instituteurs et enfants ont pour partie fait leur rentrée ce mardi. Les chanceux des départements classés verts, eux, ont redécouvert les joies des balades dans les parcs et forêts, et les Parisiens ont regoûté aux joies des apéros sur les bords du canal Saint-Martin (avant de s’en faire déloger par la police). Mais l’heure n’est pas pour autant à l’insouciance dans ce « monde d’après », et quelques indices nous rappellent à la réalité. Visages masqués, bars, restaurants et cinémas fermés et rues commerçantes encore bien clairsemées sont là pour nous signaler que l’épidémie de coronavirus est loin d’être derrière nous.

Loin des yeux et loin du cœur. Pour les 3,5 millions de Français vivant à l’étranger, la pandémie mondiale du coronavirus a coupé ce lien invisible avec la France et leurs proches. Avec le déconfinement qui s’amorce dans l’Hexagone mais la loi sur l’état d’urgence sanitaire qui a été prolongée jusqu’au 10 juillet, les consulats croulent sous les questions. Les ressortissants français pourront-ils rentrer voir leur famille cet été ? Seront-ils soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours en arrivant à Roissy et à la limitation des déplacements de 100 km ? 20 Minutes a contacté à plusieurs reprises le ministère de l’Intérieur, qui a aiguillé vers le Quai d’Orsay qui a renvoyé… vers la place Beauvau. Damien Regnard, le sénateur (LR) des Français établis hors de France, n’en revient toujours pas : « Cela fait 10 jours qu’on attend des précisions officielles, notamment la liste du ministère de la Santé des pays à risque. C’est surréaliste. »

Les démocrates voulaient l’entendre sans Donald Trump. Semi-confiné dans son bureau, l’immunologiste Anthony Fauci, figure centrale de la cellule de crise de la Maison-Blanche sur le coronavirus, a répondu aux questions des élus, mardi. Et il les a mis en garde contre les conséquences « très graves » d’un redémarrage de l’économie trop rapide, pourtant encouragé par le président américain. Conseiller du président américain sur la crise du Covid-19, il a d’autre part averti que le bilan aux Etats-Unis, pays le plus touché par la pandémie, était « probablement plus élevé » que les plus de 80.000 morts officiels, notamment à cause des cas non recensés de personnes décédées chez elles.