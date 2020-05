DECONFINEMENT Ils critiquent la qualité et l'esthétique des produits

Les masques fournis par la ville de Lyon font débat sur les réseaux sociaux. — Twitter

Les masques gratuits fournis par la ville de Lyon ne font pas l'unanimité auprès des habitants.

Ces derniers critiquent l'estéthique et la qualité des produits fournis.

La mairie répond qu'il s'agit de produits certifiés AFNOR et invite les utilisateurs à lire la notice avant emploi.

La surprise a été de taille pour certains. Et les qualificatifs peu glorieux ont fusé de toute part. Après avoir récupéré lundi les masques fournis gratuitement par la ville de Lyon , de nombreux internautes se sont répandus sur les réseaux sociaux pour critiquer la qualité et l’esthétique des produits, photos à l’appui.

Merci la mairie de #Lyon pour ce masque gratuit en tissu. Avec lui, le déconfinement prend une autre tournure (PS : au fait, la barrette métallique annoncée n'est pas fournie dans le sac). J'attends de voir ceux de la région ou de la métropole ! #CampagneElectorale pic.twitter.com/w644BwqC49 — C. Chabrot (@CChabrot) May 11, 2020

Le masque "grand public" de Lyon : une serpillère avec deux élastiques. Où est passé le respect ? 😭 pic.twitter.com/hjHNbHLEWq — berthouz 🍓 ⏰ (@Berthouz) May 7, 2020

Les commentaire acerbes ont également fleuri sur la page Facebook de la ville. « Si encore c’est un masque comme sur votre présentation qui était distribué mais non… Non seulement on dirait une vieille serpillière mais en plus il faut se déplacer pour l’avoir ! Pourquoi ne pas avoir distribué des lots de masques chirurgicaux dignes de ce nom dans les boîtes aux lettres des Lyonnais », questionne Sophie.

« De l’argent fichu par les fenêtres »

« Et que dire des fils qui sont cassés au premier lavage », abonde Jean. « C’est une véritable catastrophe. J’ai lu la notice. J’ai repassé à la vapeur puis j’ai lavé. Moralité : des fils de partout. Nos masques sont tout effilochés », peste à son tour Patricia. « Une honte de distribuer ces serpillières ! Ce bidule n’a rien à envier au pire des made in China. En tout cas, c’est de l’argent fichu par les fenêtres », enrage à son tour Brigitte.

Trop contente de mon masque de la ville de Lyon. #deconfinementjour1 pic.twitter.com/HHSGgfoHNV — Nad IN ✒ (@nadine69001) May 11, 2020

Des masques trop grands ou mal taillés ? Afin de calmer les esprits, la ville de Lyon invite les utilisateurs à lire la notice avant emploi, rappelant qu’il fallait au préalable laver les modèles une première fois avant utilisation afin de rétracter le tissu. Et pour que le masque prenne ainsi sa forme définitive. « Il est conseillé, après lavage, de les sécher avec un fer à vapeur ou un sèche-cheveux en respectant une courte distance, ce qui leur redonnera une meilleure tenue en rétractant les fils », explique-t-elle. Et d’assurer pour faire taire les critiques : « Le choix s’est porté sur des produits certifiés AFNOR de fabrication nationale, régionale et sur des tissus à haute capacité de filtration (catégorie 1) ».

Pour rappel, la municipalité a commandé 1,5 million de masques alternatifs « grand public » dont 1,2 million prêt à l’emploi et 350.000 à découper. Face aux délais d’attente pour les récupérer, la ville a également annoncé lundi soir qu'elle allait ouvrir dès jeudi quatre nouveaux points de distribution.