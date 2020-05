Le Premier ministre Edouard Philippe, à Matignon le 7 mai 2020. — Eliot Blondet-POOL/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est une demi-victoire pour le gouvernement. Le Conseil constitutionnel a validé lundi la loi prorogeant jusqu’au 10 juillet l’état d’urgence sanitaire et organisant le déconfinement, mais a censuré des éléments liés à l’isolement des malades et au « traçage » de leurs contacts. La loi peut donc maintenant entrer en vigueur avec ses deux mesures principales : l’interdiction de se déplacer au-delà de 100 km et la nécessité d’une attestation pour prendre les transports en commun aux heures de pointe en région parisienne.

Les Etats-Unis ne cessent de franchir de bien tristes barres symboliques. Les 80.000 décès ont été dépassés lundi, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Surtout, ce bilan dramatique pourrait être sous-estimé de plusieurs milliers, ont averti les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies. Seule note positive : pour la première fois depuis début avril, le bilan journalier enregistré dans le pays est passé dimanche sous la barre des 1.000 morts, avec 776 décès déplorés sur 24h.

Les autorités ne cessent de le répéter : le déconfinement n’a de sens que s’il est accompagné d’un comportement responsable de la population. Alors que de nombreux Parisiens ont envahi le canal Saint-Martin et les voies sur berge au premier jour du déconfinement, Christophe Castaner a donc dû rappeler tout le monde à l’ordre face aux dangers du coronavirus. Le ministre de l’Intérieur a annoncé lundi soir avoir demandé à la préfecture de police de Paris d’interdire l’alcool sur ces deux lieux prisés des Parisiens. Comme on pouvait s’y attendre, la vie, même avec le déconfinement, ne sera donc pas tout de suite comme avant.