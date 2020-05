VOUS TEMOIGNEZ Le confinement a été la goutte d'eau de trop et vous n'envisagez plus la vie en milieu urbain

Quoi de mieux que l'air de la campagne? — Illustration/Pixabay

Espaces exigus et activité frénétique. Si vivre en ville présente des avantages certains, que ce soit en termes d’emploi ou de dynamisme social et culturel, cela peut également se révéler fatigant, voire carrément oppressant. Pendant 55 jours, nous tous sommes restés enfermés à domicile, confinement oblige. Et si la règle était la même pour tout le monde, l’égalité devant le confort de confinement était loin d’être la même pour tous.

Et, justement, votre appartement de centre-ville, vous ne pouvez plus le voir en peinture. Pendant cette période d’enfermement obligatoire, vous vous êtes rendu compte que le béton, les klaxons et autres transports en commun bondés, cela ne vous satisfaisait plus. Du coup, vous avez pris une décision : vous allez déménager dans une ville plus petite, voire vous isoler en milieu rural. Si c’est votre cas, votre témoignage nous intéresse.

Citadin depuis longtemps ou toujours, vous avez décidé de voir si l’herbe est vraiment plus verte ailleurs ? Qu’est-ce qui vous a fait prendre cette décision ? Y a-t-il une chose en particulier qui a provoqué cette envie chez vous ? Vous pouvez nous faire part de votre témoignage en remplissant le formulaire ci-dessous.

