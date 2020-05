Le couvre-feu mis en place dans quatorze communes d'Occitanie est levé. — SYSPEO/SIPA

Quatorze villes d’Occitanie avaient pris des mesures de couvre-feux afin de faire respecter les mesures de confinement la nuit afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Avec le déconfinement ces couvre-feux prennent fin.

Ces quatorze villes se trouvaient dans six départements : deux dans de l’Aude (Carcassonne et Narbonne), deux des Pyrénées-Orientales (Perpignan et Maurellas-las-Lilas, à la frontière avec l’Espagne), trois dans l’Hérault (Béziers, Montpellier et Sète), un dans le Tarn (Lagarrigue), un en Aveyron (Villefranche-de-Rouergue) et sept dans le seul département du Gard (Vauvert, Nîmes, Alès, Saint-Ambroix, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire et Saint-Gilles).

« Cette mesure est pourtant très efficace »

Aucun de ces arrêtés préfectoraux n’a été prolongé. Mais certains maires, inquiets sur les conséquences du déconfinement, ont déjà annoncé leur intention de reprendre des arrêtés municipaux si la situation les y obligeait.

L'intention de l'état est de mettre fin au couvre-feu le 11 mai.

Avec le confinement cette mesure est très efficace.

C’est notamment le cas de Philippe Saurel, le maire (DVG) de Montpellier : « Avec le confinement cette mesure est très efficace Si (jusqu’au 10 juillet), fin prévue de l'état d'urgence sanitaire, un événement le motivait, je demanderai au préfet de l’Hérault sa reconduction », explique-t-il.