Une femme énervée. — Pixabay

Une super fête avec vos meilleurs amis, un retour en fanfare au boulot, une nouvelle couleur chez le coiffeur… Vous attendiez le déconfinement comme un jour libérateur et vous en aviez fait des projets de folie pour ce lundi et les jours suivants.

Mais hélas, après deux mois passés à la maison à tourner comme un lion en cage, votre quotidien ne va pas vraiment changer cette semaine. Parce que vous allez continuer à télétravailler, que vos enfants ne vont pas reprendre la classe… Et vos déplacements ne seront pas forcément facilités. Exemple : si vous êtes Parisien, les métros ne circulant que jusqu’à 22 h, vous allez devoir repousser ce dîner rêvé avec vos amis. Et si vous habitez à quelques kilomètres de la plage et vous rêviez d’enfoncer vos pieds dans le sable, ce ne sera pas forcément possible. Quant au rendez-vous chez le coiffeur, il ne sera pas facile à décrocher…

Si vous êtes déçu par la tournure que va prendre votre déconfinement, racontez-nous pourquoi. Qu’aviez-vous prévu de faire et que vous ne ferez pas ? Êtes-vous déçu d’avoir à renoncer à certains de vos projets ? Comment vivez-vous cette petite désillusion ? Quelles seront vos nouvelles activités par rapport à la semaine dernière ?