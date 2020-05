Illustration de la police. — F. Scheiber / 20 Minutes

Les locaux de la radio associative Radio d’ici, qui diffuse sur la Loire et l’Ardèche, ont été vandalisés dimanche par des individus revendiquant leur appartenance au nazisme et à la mouvance suprémaciste.

Une action peu après 6 heures du matin

D’après les premières constatations, les auteurs ont détruit une partie du matériel de la radio à l’aide d’un marteau et d’un extincteur. Ils ont arraché des protections phoniques des murs du studio d’enregistrement peu après 6 heures du matin, après avoir forcé la porte d’accès à la radio.

« Outre des croix gammées, ils ont peint en rouge sur les murs l’inscription 14/88, symbole d’appartenance à la mouvance des suprémacistes blancs », a déclaré David Charmatz, le procureur de la république de Saint-Etienne. Ils auraient aussi déversé un liquide inflammable, de type white-spirit, trouvé sur place, avant de prendre la fuite, après que l’un d’eux se soit trouvé nez à nez avec un des occupants du bâtiment où se trouve la radio.

Selon son récit, « cet individu qui a pris la fuite avait le crâne rasé et une partie du visage recouvert d’un foulard sur lequel était dessinée une tête de mort », a précisé Louis Perego, fondateur de cette radio locale associative « de sensibilité de gauche, humaniste et écologiste » qui emploie quatre salariés et une quarantaine de bénévoles. Les studios ciblés par ces actes de malveillance sont ceux installés dans une ancienne école de Saint-Julien-Molin-Molette (Loire). Cette radio associative, créée en 1996 et présidée par le sociologue Patrice Berger, en compte d’autres à Annonay (Ardèche).

En dépit des dégâts occasionnés, les dirigeants de Radio d’ici indiquent poursuivre la diffusion de leurs programmes sur Internet, en streaming et en podcast. L’enquête a été confiée à la brigade des recherches de gendarmerie de Saint-Etienne.