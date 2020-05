Des trombes d’eau. Voilà ce qui devrait continuer de tomber dans les prochains heures en Nouvelle-Aquitaine. Alors qu’une partie du Sud-Ouest était déjà en vigilance pluie-inondation, Météo-France vient de placer la Gironde​ et les Landes en vigilance rouge ce dimanche en raison de fortes pluies attendues dans la nuit ainsi que lundi matin.

Dans le Sud-Ouest, « les quantités prévues en 24/48 heures pourraient avoisiner par endroits les valeurs centennales », selon Météo-France. Météo Pyrénées alerte même d’une « situation potentiellement critique » dans les Landes avec « des pluies orageuses non-stop ». Des inondations sont donc fortement possibles dans les prochaines heures.

À l'est et au nord des Landes, et notamment dans le Gers, le Lot-Et-Garonne et la Gironde, on pourra également approcher (ou atteindre) des cumuls proches d'une centaine de millimètre en 24h, ce qui est considérable (et serait exceptionnel). #VigilanceOrange https://t.co/g0pbwfJaXo