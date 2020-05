Des arbres dans le parc de la tête d'or, à Lyon. — JEFF PACHOUD/AFP

Le département du Rhône étant classé vert, la vie va pouvoir reprendre petit à petit son cours à Lyon et dans les villes voisines à compter du lundi 11 mai, date du déconfinement. Par conséquent, les parcs, les squares et les jardins de Lyon rouvriront « progressivement », indique la mairie. Et « avec une grande vigilance » compte tenu de la prudence encore imposée.

Des affiches rappelant le respect des consignes sanitaires seront apposées aux entrées des parcs et dans les allées. Les aires de jeux ou les aires de fitness resteront en revanche, fermées. Les habitués du parc de la Tête d'Or devront patienter jusqu’à mercredi pour s’y rendre. Et là encore, en respectant les règles imposées : les regroupements de plus de 10 personnes y resteront interdits, ainsi que l’accès au zoo, au jardin botanique et aux jeux pour enfants.

Encore trop de monde sur les marchés?

Concernant les marchés alimentaires, la réouverture sera également progressive tout au long du mois de mai pour éviter les attroupements de consommateurs. Treize d’entre eux avaient déjà bénéficié d’une dérogation dès le 4 mai pour reprendre du service. Mais le bilan « est en demi-teinte », souligne la mairie, ayant observé « une concentration importante de consommateurs ». La préfecture n’exclut pas de prendre à nouveau des arrêtés de fermeture s’il est constaté un non-respect des règles sanitaires et organisationnelles.

En attendant, 10 marchés, jugés « prioritaires » ouvriront à leur tour dès lundi : Croix-Rousse bio dans le 1er arrondissement (samedi matin), Carnot (mercredi après-midi), Monchat et Place Henri dans le 3ème (mercredi matin), Flammarion dans le 4ème (vendredi matin), Benedict Tessier dans le 5ème (vendredi matin), Mongolfier (vendredi matin), Fourcade (jeudi après-midi), Belleville (dimanche matin), Barbusse (dimanche matin) et Balmont Duchère (samedi matin).