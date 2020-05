Une bâche a également été affichée par les soignants à l'extérieur du CHU de Nantes, fin avril — S. Salom Gomis/ SIPA

Pendant ces longues semaines de mobilisation contre le coronavirus, ils ont pu compter sur toutes formes d’encouragement. Aujourd’hui, alors que l’épidémie sévit toujours mais ralentit, certains soignants ont à leur tour décidé de remercier la population, pour toutes les marques de soutien envoyées.

Depuis quelques jours, un clip tourné par des personnels hospitaliers du service de réanimation du CHU de Nantes tourne sur Internet. « A vous tous, nous souhaitions vous dire MERCI, en vous dédiant cette vidéo », écrivent-ils.

Crèmes, repas, fleurs, tablettes…

Pendant plus de trois minutes, on peut découvrir l’ambiance du service pendant cette crise sanitaire, visiblement adoucie par toutes les petites attentions envoyées par les habitants. « La crise liée au Covid-19 a généré une charge de travail particulièrement importante et intense au sein de notre service de réanimation, appelé MIR (Médecine Intensive Réanimation) du CHU de Nantes. Durant plusieurs semaines, nous avons pu compter sur le soutien et la générosité des Nantais, nous offrant crèmes, surblouses, repas, gourmandises, bouquets de fleurs, plateaux de fruits, tablettes numériques… », confirme le texte posté sous la vidéo.

En Loire-Atlantique, samedi soir, 16 patients se trouvaient encore en réanimation (54 sur toute la région). Depuis le début de l’épidémie, 382 personnes sont décédées du coronavirus dans les hôpitaux des Pays-de-la-Loire.