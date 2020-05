METEO Cinq départements, en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, ont été placés en vigilance orange par Météo-France en raison de fortes précipitations attendues dimanche.

Une piétonne sous la pluie à Toulouse (image d'illustration). — FRED SCHEIBER

Quelques orages « avec un caractère localement fort » sont attendus samedi après-midi, « bien avant la dégradation pluvio-orageuse attendue pour la fin du week-end », a prévenu Météo France, qui a placé cinq départements du Sud-Ouest, en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, en vigilance orange en raison de fortes précipitations, parfois « exceptionnelles », attendues dimanche.

Ainsi « entre dimanche après-midi et lundi midi, les périodes de fortes précipitations s’enchaînent, donnant des cumuls importants, voire parfois exceptionnels. Les quantités prévues en 48 heures pourraient ainsi avoisiner par endroits les valeurs centennales », a expliqué l’opérateur météo dans son bulletin de vigilance.

Les pluies du siècle

Météo France prévoit des précipitations de 50 à 100 mm par heure quasi-généralisés sur les départements placés en vigilance orange. « Du Piémont Basque/Bigorre à l’Armagnac et au Bassin d’Arcachon, il est même possible que l’on atteigne localement 100 à 160 mm (soit 1 à 2 mois de précipitations) en moins de 36h, ce qui correspond à des durées de retour parfois de l’ordre de 100 ans », a précisé Météo-France.

L’alerte orange « pluies-inondations » émise à 16h concerne la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques en Nouvelle-Aquitaine et le Gers et les Hautes-Pyrénées, en région Occitanie. L’alerte est valable de dimanche 14h à lundi 7h.