Une tortue alligator. (Illustration) — Melissa Phillip/AP/SIPA

Un apéro-zoom, ce soir ? Voilà de quoi lancer la discussion sans avoir à prononcer le c-word.

1 – Le rock’n’roll perd un de ses pères fondateurs

Little Richard est mort ce samedi à 87 ans, a annoncé son fils Danny Penniman au magazine Rolling Stone. Au cours de sa carrière, le chanteur a contribué à façonner le rock’n’roll, au point d’être considéré comme un de ses créateurs. Il a aussi influencé plusieurs générations de musiciens de Michael Jackson à Otis Redding ou encore Bob Dylan et Jimi Hendrix.

2 – Un « monstre » trouvés dans les Alpes-Maritimes

Elle est aussi rare qu’effrayante avec sa mâchoire puissante et son bec acéré. Et elle pourrait facilement emporter avec elle un ou plusieurs doigts d’une main un peu trop baladeuse. Une dangereuse tortue alligato a été découverte dans l’étang du parc naturel départemental de Vaugrenier (Alpes-Maritimes). Et cette tortue alligator aurait pu faire de sacrés dégâts.

3 – Le transfert du jour

Le milieu de Liverpool Pedro Chirivella doit signer au FC Nantes. Libre après cinq années chez les Reds – ponctuées de trois prêts –, ce jeune Espagnol de 22 ans devrait s’engager avec le FCN pour trois saisons.

En vidéo, l’histoire incroyable de la semaine :

Et si jamais, vous levez les yeux au ciel ce soir pour observer les étoiles, notre podcast Sixième Science fait toute la lumière sur les trous noirs.