La digue de Kérity, à Penmarc'h, où une octogénaire a été verbalisée par les gendarmes. — Google Maps / Street View

Une amende à 135 euros qui a fait beaucoup de bruit. Le 24 avril, un homme habitant dans le Finistère a publié sur les réseaux sociaux une vidéo dénonçant la verbalisation d’une octogénaire à Penmarc’h, dans le Finistère Sud. L’homme explique que la vieille dame, venue se confiner dans une maison qu’il lui prêtait, a été verbalisée par les gendarmes, au motif qu’elle avait marché sur la digue de Kérity, située à quelques mètres de la maison qu’elle occupe. Il y a quelques jours, plusieurs messages évoquaient le suicide de la vieille dame sur cette même digue. La gendarmerie du Finistère s’est exprimée pour dénoncer une fake news. Oui, une personne s’est bien donné la mort sur la jetée, mais ce n’était pas Joëlle, l’octogénaire verbalisée.

Originaire de Bourgogne, la vieille dame avait reçu la visite des gendarmes la veille de sa verbalisation. Forcée de rester en Bretagne où elle vient chaque année dans ce gîte, Joëlle souhaitait rentrer chez elle. Les gendarmes ont réussi à l’en dissuader. Le lendemain, ce sont d’autres agents qui la contrôlent alors qu’elle marche au bord de l’eau à quelques dizaines de mètres de sa maison temporaire. Et c’est là qu’elle sera verbalisée.

« Joëlle est bien vivante »

C’est ce qu’a dénoncé son logeur quelques heures plus tard dans une vidéo devenue virale. La gendarmerie s’en est expliquée et a pris contact avec l’octogénaire. En début de semaine, l’histoire a refait surface quand une dame âgée s'est donnée la mort sur cette même digue de Kérity. C’est le logeur de Joëlle qui a alerté les secours. Il n’en fallait pas plus pour alimenter la rumeur du suicide de l’octogénaire verbalisée. « Joëlle est bien vivante », assure la gendarmerie du Finistère, confirmant qu’une autre femme s’est donné la mort sur la digue.