Coronavirus: A Amsterdam, un restaurant a installé des petites serres en verre pour pouvoir manger

A Amsterdam, un restaurant a installé des petites serres en verre à l’extérieur de son bâtiment. Le but : respecter les distanciations sociales imposées à la suite de l’épidémie de coronavirus. Chaque bulle peut contenir deux à trois personnes créant des cocons intimes au bord de l’eau. Les serveurs et serveuses portent des gants et des visières de protection et apportent les plats sur de longues planches.

Le concept n’est, pour le moment, qu’un test réservé aux proches du personnel du restaurant. Mais le but est de préparer la réouverture de l’établissement annoncée pour le 7 mai. A cette date, tous les restaurants, bars et musées des Pays-Bas pourront rouvrir à condition que les distanciations sociales et gestes barrières y soient respectés.