1. Casse-tête à l’école

La « rentrée » scolaire approche pour les enfants des parents volontaires. Si elle peut générer de l’inquiétude, pour les directeurs d’école et les principaux de collèges, elle a carrément tourné au casse-tête et fait peser sur leurs épaules une pression dont ils se seraient bien passés. Avec, pour certains, le sentiment d’être très seuls.

2. Malades fichés

Afin de casser les chaînes de contamination, le gouvernement compte mettre en place deux fichiers pour suivre les malades testés positifs et leurs contacts. Accessibles par divers professionnels de santé, ils suscitent des inquiétudes quant à la protection des données.

3. L’hécatombe aux Etats-Unis

Pays le plus touché par l’épidémie de Covid-19, les Etats-Unis pourraient voir le bilan dépasser les 100.000 morts d’ici au mois de juin. D’autant que de très nombreux Américains ont commencé à se déconfiner, sans attendre de directives officielles.

4. La vie d’avant

Le déconfinement approche à grands pas en France. Et vous avez certainement envie de reprendre une « vie normale » une fois déconfiné(e) : apéros entre amis, invitations à dîner, retrouvailles avec des proches qui vivent dans le fameux périmètre de 100 km.. Mais, cela ne sera pas chose aisée.

5. On revient !

20 Minutes a été beaucoup lu, regardé, écouté depuis le début de cette crise. Merci ! Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20 Minutes, vous explique comment on a travaillé depuis le début de la crise et pendant le confinement. Et surtout, on revient en version papier ! Vous retrouverez votre journal (avec les mots fléchés et le sudoku) dès lundi, dans le plus grand respect des règles sanitaires.

6. Vers un nouveau monde

Profitons de cette crise pour inventer le monde de demain. La consultation lancée sur la plateforme citoyenne Make.org a rencontré un succès inespéré. Plus de 19.000 propositions ont été postées. Et maintenant, il faut voter.

7. Deux kilomètres à pied, ça fait du bien aux souliers

Vous ressentez comme un grand besoin de vous dégourdir les jambes ? Si la randonnée sera à nouveau possible dès lundi, elle devra, comme les autres sports, respecter un certain nombre de règles sanitaires. Et si vous n’avez pas encore votre masque, réjouissez-vous, il est en l’occurrence fortement déconseillé.

8. Faux remède et vraie stratégie

S’injecter du désinfectant pour combattre le Covid-19 ? La très mauvaise idée de Donald Trump a fait le tour du monde. Diffuser des rumeurs ou des fausses informations est, pour le président américain, une vraie stratégie, comme vous l’explique Clémence dans cet épisode de Oh My Fake.

