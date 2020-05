OMF Oh my fake : S'injecter du désinfectant n'est PAS un remède contre le Covid-19 — 20 Minutes - OMF

Donald Trump multiplie les approximations et les déclarations fracassantes au sujet du nouveau coronavirus. Dernière en date, sa réflexion à voix haute sur la possibilité (très dangereuse) de s’injecter du désinfectant pour détruire le nouveau coronavirus.

Stratégie de communication ou volonté de toujours parler le premier au risque de dire quelques bêtises ? On vous dit tout dans ce nouvel épisode.

OMF Oh My Fake, lancé sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les « fake news ». Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les « fake news » attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

