Un collectif, mené par le président du conseil départemental Philippe Grosvalet, a adressé une lettre à Edouard Philippe.

Ils lui demandent d’autoriser « l’accès au littoral et à ses usages » dès le 11 mai.

Il n’y a pas que sur les côtes bretonnes que l’impatience se fait sentir. En Loire-Atlantique aussi (non, ce n’est pas le moment pour relancer le fameux débat), on a hâte de pouvoir de nouveau se rendre sur la plage. Ce mercredi, le président du conseil départemental Philippe Grosvalet a interpellé le Premier ministre via une lettre, cosignée par de nombreux élus et acteurs économiques du département. Tous lui demandent d’autoriser « l’accès au littoral et à ses usages » dès le 11 mai.

« Cette réouverture, limitée et progressive, (…) apporterait ainsi un oxygène bien nécessaire à la population, et par là même à une économie littorale fortement fragilisée par la crise que nous traversons actuellement », écrivent les signataires, qui appellent Edouard Philippe à « considérer la diversité des réalités locales ». «La Loire-Atlantique (…) est un département densément peuplé dans lequel il n’existe qu’une seule forêt ouverte au public. (…) Sans accès au littoral qui constitue, en surface, le premier espace naturel accessible, le risque existe que cette population se concentre dans d’autres sites plus limités en capacité d’accueil », soulignent-ils.

La réouverture limitée et progressive du #littoral dès le 11 mai apporterait un oxygène bien nécessaire à la population et bénéficierait à une économie littorale fortement fragilisée. J’ai écrit avec les partenaires de la Charte du Défi maritime et littoral au Premier ministre ⬇️ pic.twitter.com/EBvtHlQGtG — Philippe Grosvalet (@PGrosvalet) May 6, 2020

Priorité aux locaux

Conscient que « toutes les activités sur tous les espaces littoraux ne seront pas envisageables avant quelques temps » (par exemple sur des sentiers côtiers parfois étroits), le collectif plaide la cause du département en demandant au Premier ministre d’envisager l'accès aux plages aux promeneurs ou aux pêcheurs à pied d’abord locaux, puisque la limitation des 100km est toujours en vigueur.

Les signataires vont même un peu plus loin en estimant que certaines activités nautiques « se prêtent à une pratique individuelle et paraissent pouvoir être exercées dans le respect des gestes barrières »…

