DISPARITION Agée de 16 ans, elle a été retrouvée neuf jours après sa disparition, « saine et sauve » expliquent les gendarmes, sans plus de précisions

Illustration dans une gendarmerie. — E. Frisullo / 20 Minutes

L’adolescente disparue depuis le dimanche 26 avril à Ille-sur-Têt, a été retrouvée indiquent les gendarmes des Pyrénées-Orientales. Elle est « saine et sauve », indiquent les militaires. Ils tentent désormais de retracer son parcours et déterminer où et par qui elle a sans doute été hébergée pendant neuf jours.

Elle avait quitté son domicile avec une valise, son téléphone mobile, deux ordinateurs portables, un appareil photo, un sac-à-dos et 10 euros. Elle était munie de sa carte d’identité et d’une attestation de déplacement.

Procédure de disparition inquiétante

Ces éléments laissaient penser à un départ volontaire. Les gendarmes avaient néanmoins lancé une procédure de disparition inquiétante de mineur afin de tenter de la retrouver au plus vite.