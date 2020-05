Illustration de touristes déambulant sur les remparts de l'intra-muros, à Saint-Malo, louent de plus en plus des logements via Airbnb. — M. Pavard / 20 Minutes

Symboles de la ville, les remparts de Saint-Malo, d’ordinaire si prisés par les touristes et les habitants, sont vides depuis le 3 avril. Ce jour-là, le maire de la cité corsaire Claude Renoult avait pris un arrêté pour en interdire totalement l’accès. Une décision prise après que le maire ait constaté « un certain relâchement » les jours d’avant, en raison notamment de la hausse des températures.

A partir de lundi, les remparts seront de nouveau accessibles, a indiqué Claude Renoult. Pour éviter les embouteillages et que les personnes ne se croisent, un sens de circulation obligatoire sera mis en place. L’accès aux remparts se fera par ailleurs par six escaliers seulement et la sortie par six autres escaliers différents.

Les parcs et jardins rouvrent, les plages non

Avec cette mesure, « nous allons montrer que nous sommes sérieux et que nous sommes prêts à franchir de nouvelles étapes », indique le maire sur son compte Twitter.

Les remparts de @VilleSaintMalo réouvriront le 11/5 en respectant un plan de circulation et les gestes barrières. Nous allons montrer que nous sommes sérieux et que nous sommes prêts à franchir de nouvelles étapes. pic.twitter.com/ftr8mPXDa1 — Claude RENOULT (@ClaudeRENOULT) May 5, 2020

L’élu indique aussi que les parcs et les jardins de la ville rouvriront bien lundi, notamment le parc de la Briantais qui surplombe la Rance. Les plages resteront par contre fermées au public, malgré le vent de fronde qui souffle actuellement en Bretagne.