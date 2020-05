Le joueur du SCO d'Angers Farid El Melali — JF Monnier / AFP

L’ailier du SCO d'Angers Farid El Melali, 22 ans, qui avait été placé en garde à vue lundi, sera jugé pour exhibition sexuelle, a-t-on appris mardi auprès du parquet. Le joueur de Ligue 1 avait été interpellé lundi vers 23 h à Angers. Il avait ensuite été placé en garde à vue puis libéré mardi en fin d’après-midi.

Les forces de l’ordre ont été prévenues par des voisins du jeune attaquant. D’après ces derniers, il se masturbait devant le logement d’une voisine majeure qui a déposé plainte. Les faits ont été commis dans la cour privée d’un groupe d’habitations.

Des faits similaires il y a quelques semaines

Entendu par la police, Farid El Melali a admis avoir eu « une attitude inappropriée », selon son avocate, Me Sandra Chirac-Kollarik. Le footballeur a assuré qu’il pensait être seul dans cette cour. « Il ne ciblait personne et n’a été agressif envers personne », a assuré son avocate. Le footballeur avait déjà commis des faits similaires quelques semaines plus tôt, selon le parquet. La même victime avait signalé en avril un fait d’exhibition sexuelle, sans avoir pu identifier le suspect. Le joueur d’Angers a finalement reconnu en être l’auteur.

Farid El Melali a été remis en liberté avec une convocation au tribunal, où il sera jugé dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Le club d’Angers a indiqué « avoir pris connaissance » de la situation du joueur et a précisé « attendre la décision de justice ». Farid El Melali, qui avait rejoint Angers en août 2018, vient tout juste de prolonger son contrat.