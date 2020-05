Le Sénat (illustration). — LIONEL BONAVENTURE / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le Sénat a adopté dans la nuit de mardi à mercredi le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire, mais largement modifié après cette première lecture, avec « des garanties essentielles » en vue du déconfinement sur le suivi des malades du coronavirus et la responsabilité des maires. La chambre haute dominée par l’opposition de droite a adopté le texte par 240 voix pour (LR, LREM, Les Indépendants, et la majorité des groupes Union centriste et RDSE). Vingt-cinq se sont prononcés contre (dont les communistes) et 80 se sont abstenus (la plupart des socialistes).

Emmanuel Macron tiendra mercredi matin une visioconférence avec des artistes de différents domaines avant d’annoncer les premières orientations d’un « plan pour la culture » que « le gouvernement sera amené à mettre en œuvre rapidement », a annoncé l’Elysée mardi soir. Le 13 avril, le chef de l’Etat avait promis un plan spécifique d’aide pour les secteurs « durablement impactés » par le coronavirus, dont le secteur culturel. « Un mandat clair a été donné en ce sens au ministre de la Culture Franck Riester, qui y travaille en lien avec les autres ministères concernés et en menant des concertations avec chaque filière », précise la présidence.

L’autopsie de l’homme de 31 ans décédé dans la nuit de jeudi à vendredi au commissariat de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) où il se trouvait pour état d’ivresse, n’a révélé « aucune fracture sur le corps », a-t-on appris mardi de source proche du dossier. D’après les premiers éléments, il « n’a été constaté aucune lésion traumatique, ni ecchymose, ni fracture sur le corps » de la victime, indique cette source. L’autopsie a relevé « l’existence d’un œdème pulmonaire et d’une congestion importante en lien avec l’alcoolisme », précise-t-elle. La famille du défunt avait porté plainte dimanche pour « non-assistance à personne en danger ».