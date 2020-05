Une classe à l'école Jules Ferry à Pessac. — UGO AMEZ/SIPA

Impossible de faire la classe comme avant le confinement.​ A partir de mardi 12 mai, les professeurs des écoles retrouveront une partie de leurs élèves. Et ce sera à partir du 18 mai pour les collèges des départements classés « verts ».

Le gouvernement a fixé la jauge maximale à 15 enfants par classe. Les classes de CP et CE1 en Rep et Rep + (réseau d’éducation prioritaire) seront les premières à ouvrir. Et la circulaire publiée ce lundi fixe les conditions d’accueil pédagogique.

Si vous êtes enseignant, comment comptez-vous rassurer les élèves à leur retour en classe ? Comptez-vous effectuer un bilan de la situation scolaire de chaque élève ? Si oui comment ? Quelle approche pédagogique allez-vous développer avec les élèves qui se sont éloignés de l’école pendant le confinement ? Sur quelles compétences allez-vous insister ces quelques semaines ? Allez-vous noter le travail ? Comment comptez-vous associer les parents d’élèves ? Allez-vous continuer aussi à envoyer du travail à distance à vos autres élèves ? Si oui, de quel type ? A quelles difficultés pédagogiques vous attendez-vous ? N’hésitez pas à témoigner et vos contributions serviront à la rédaction d’un article.