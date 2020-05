La place du Capitole à Toulouse, un soir de confinement. — F. Scheiber - Sipa

De quoi sera fait le monde d’après ? Quelles leçons va-t-on tirer de l’épidémie ? Les solidarités et réflexes d’un jour dureront-ils toujours ? Si l’ère post-épidémique reste un grand mystère, tout le monde s’accorde à dire que l’on vivra différemment. La Ville de Toulouse propose à ses habitants d' « imaginer le monde de demain » en lançant une plateforme en ligne sur laquelle on peut déposer ses contributions thématiques.

« L’idée est de permettre aux Toulousains de contribuer au débat national, européen et mondial sur notre futur modèle de société », explique le Capitole. Après le 14 juin, jour de la fermeture de la plateforme, les idées seront « transmises » à Emmanuel Macron, à tous les partis politiques qui siègent à l’Assemblée nationale, au président du Parlement européen et à la présidente de la Commission européenne.

Colos locales et hôpitaux mieux lotis

A travers les toutes premières idées déposées, les Toulousains imaginent un monde où les enfants partiraient en colo à deux pas, où les hôpitaux n’auraient plus à rogner sur leurs budgets et où il n’y aurait plus de feux tricolores au droit des passages pétons, juste le réflexe de donner toujours la priorité aux marcheurs.

La mairie précise que l’opération s’arrêtera le 15 juin « pour éviter tout amalgame avec le contexte électoral ». Mais, quelle que soit la date retenue pour report du scrutin municipal, on se doute bien que les programmes vont être adaptés au contexte post-Covid. Et que cette plateforme pourra être une source d’inspiration pour les candidats.