Un rodéo urbain à moto. Illustration. — Hadj / Sipa

Ils s’étaient « amusés » à effectuer un rodéo urbain dans les rues de Vaulx-en-Velin (dans la banlieue de Lyon) en plein confinement, les 26 et 27 avril derniers. Au guidon d’une moto non homologuée. Deux jeunes de 19 et 20 ans, habitants de la commune, ont été interpellés, jugés puis condamnés pour ces faits.

Le premier a écopé d’une peine de prison de deux ans avec sursis, apprend-on ce mardi auprès de la police lyonnaise. Et le second a été condamné à 105 heures de travaux d’intérêt généraux à effectuer dans un délai de dix-huit mois.

Un troisième homme âgé de 20 ans, a lui été arrêté lundi matin à 11 h. Soupçonné d’avoir participé au rodéo, il doit être présenté au parquet ce mardi en vue d’une comparution immédiate.