les TCL vont réajuster leur offre de transports dès lundi à Lyon. — C. Girardon / 20 Minutes

La date n’a pas encore été précisée. Mais dans « les prochains jours », le Sytral, qui gère les transports en commun lyonnais, va distribuer sur le réseau 100.000 masques gratuitement aux usagers « qui ne sont pas encore équipés ».

A compter du 11 mai, date annoncée du déconfinement, le réseau devrait circuler à nouveau à 85 %. Rappelons que le port du masque sera obligatoire dans les métros, bus et tramways du réseau. Et la distribution gratuite aux voyageurs est perçue comme une « mesure indispensable à la reprise » du trafic.

10.000 kits payants

Des contrôles seront d’ailleurs opérés sur le réseau et des opérations de sensibilisation seront également menées. « Des discussions avec la préfecture du Rhône et le ministre » sont en cours à ce sujet, indique Fouziya Bouzerda, la présidente du Sytral.

Par ailleurs, 10.000 kits payants comprenant 2 masques et du gel hydro alcoolique seront déployés entre le 11 et le 15 mai, dans les 70 distributeurs automatiques des stations de métro, habituellement réservés aux snacks et boissons. Ils seront vendus entre 3,5 et 4 euros.

Les habitants pourront également se procurer des masques auprès de la ville de Lyon, de la métropole et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour la ville, les démarches seront possibles à partir du vendredi 8 mai. Et la distribution, sur rendez-vous, s’échelonnera dans les prochaines semaines dans 15 gymnases ou complexes sportifs de la ville.