L’épidémie de Covid-19 n’est pas encore derrière nous. Pourtant, il est déjà temps de regarder en arrière et de faire le point sur les semaines écoulées. La crise sanitaire a endeuillé de nombreux Français et n’a pas épargné leur routine, ni leur moral, notamment chez les jeunes. Heureusement, face à l’adversité nous sommes toujours ébahis par les actions de soutien et la générosité de certains citoyens. Les initiatives solidaires n’ont pas manqué depuis le mois de mars dernier. Beaucoup de personnes, chacun à leur échelle, ont apporté leur contribution.

Pendant quelques semaines, en dépit de l’arrêt de la distribution de son journal papier, « 20 Minutes » est resté sur le qui-vive pour vous informer sur ses supports digitaux. Votre journal revient en version papier dès le 11 mai. A cette occasion, nous souhaitons recueillir vos témoignages les plus émouvants.

Racontez-nous toutes vos anecdotes marquantes du confinement. Quels gestes de vos proches vous ont particulièrement fait chaud au cœur ? Avez-vous été agréablement surpris par l’entraide et les services rendus – par exemple – par un jeune voisin ou votre petit-fils ? Vous avez fait un séjour à l’hôpital particulièrement difficile (coronavirus ou non), et l’un des personnels médicaux vous a, selon vous, « sauvé la vie », en se battant à vos côtés ? Un commerçant ou un restaurateur local a fait des dons réguliers pour votre établissement hospitalier ? Une personne que vous ne connaissiez pas avant vous a prêté un logement pour vous rapprocher de votre lieu de travail ? Vous avez la santé fragile et vos voisins de paliers ont été un réel soutien pour faire vos courses ? Une amie vous a confectionné des masques sans même que vous ayez le temps de demander ? Vous pouvez nous raconter ces moments de vies qui vous laisseront des souvenirs d’apaisement et de résilience… Vos témoignages nous serviront à l’écriture d’un article à paraître la semaine prochaine. On compte sur vous pour remplir le formulaire en fin d’article.