Panneau "école". — SAMEER AL-DOUMY / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Dans la course à obstacles vers le déconfinement du 11 mai, Emmanuel Macron se rend mardi dans une école des Yvelines pour tenter de lever les inquiétudes des maires en charge de préparer cette périlleuse rentrée. Et elles sont nombreuses, selon ces élus, particulièrement en région parisienne où la plupart d’entre eux refusent de rouvrir les écoles dès la semaine prochaine. Quelque 329 maires d’Ile-de-France, dont la maire PS de Paris Anne Hidalgo, ont écrit dimanche au président pour lui demander de repousser la réouverture des écoles à une date ultérieure, dénonçant un déconfinement « à marche forcée ».

« Le moment est critique, nous ne pouvons pas rester confinés », a lancé de son côté le Premier ministre Edouard Philippe devant le Sénat, où il n’a pas été entendu. La Chambre haute a refusé lundi de valider le plan de déconfinement du gouvernement par 89 voix contre 81 et 174 abstentions, sans conséquence majeure toutefois sur sa mise en œuvre. « Le confinement se justifiait par l’urgence, mais son coût social et économique est colossal », a-t-il souligné.

« – Désolée Madame, nous n’avons plus de boîtes de 50, il nous reste des boîtes de dix masques chirurgicaux si vous voulez ou des lots de deux lavables.

- Mais il n’est que 10h30… Comment c’est possible ? » Depuis l’ouverture de ce magasin Monoprix, en plein cœur du 9e arrondissement de Paris, la file d’attente ne désemplit pas devant l’accueil où deux hôtesses de caisse sont chargées de la vente des précieux masques. « Il y a beaucoup plus de monde que d’habitude, les gens ont entendu dans les médias que maintenant on pouvait en distribuer aussi », analyse un agent de sécurité, chargé de veiller spécifiquement sur ce poste. Depuis cette semaine, en effet, les enseignes de grande distribution sont autorisées à vendre des masques chirurgicaux ou en tissu.

« Nous allons perdre 75.000, 80.000 ou 100.000 personnes », a déclaré Donald Trump dimanche sur la chaîne Fox News. En réalité, l’estimation est basse. Les Etats-Unis, qui ont déjà 68.000 morts du nouveau coronavirus et un tiers des cas recensés dans le monde, continuent d’enregistrer de l’ordre de 30.000 cas par jour, et plusieurs Etats ont commencé à rouvrir sans attendre d’avoir maîtrisé le virus. La barre des 100.000 morts du Covid-19, évoquée dimanche par le président américain, sera probablement passée avant le début du mois de juin, selon de multiples modèles épidémiologiques dont aucun ne prédit d’arrêt subit des contagions pendant l’été, au contraire.