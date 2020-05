Coronavirus : Le gouvernement annonce une aide de 200 euros à 800.000 jeunes « précaires ou modestes »

SOCIAL Cette aide vise à répondre à des situations concrètes : « l’étudiant qui ne peut plus gagner un peu d’argent en faisant du baby-sitting », ni « manger pour pas cher au restaurant universitaire », ou encore le jeune précaire qui a perdu son emploi et ne peut plus en retrouver un autre