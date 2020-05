Les lieux définis sont les suivants : l’Atrium de l’Hôtel de Ville, le Gymnase Chanfray, la Halle des Sports Vivier-Merle, le Gymnase d’argent, le Centre Nautique Tony Bertrand, le Gymnase Genety, le Gymnase Duplat, Gymnase Jeunet, le Gymnase Quarantaine, le complexe Tronchet, le Gymnase Alice Millat, le Palais des Sports, le Gymnase Mado Bonnet, le Gymnase Cavagnoud, le Gymnase Sauvagère et le Gymnase Martinière.

A noter que les personnes doivent impérativement prendre rendez-vous avant de se rendre dans ces différents lieux, précise la mairie de Lyon. Elles devront également présenter une pièce d’identité ou un justificatif de domicile, ainsi qu’un justificatif de la CAF, Taxe d’Habitation ou Livret de Famille afin de déterminer le nombre de personnes au foyer, et donc le nombre de masques à récupérer.

Sur justificatif

« Il sera également possible de récupérer les masques pour d’autres personnes que son cercle familial, pour des voisins, pour les personnes les plus fragiles, en inscrivant le nombre total de masques et en se présentant au rendez-vous avec les justificatifs de la personne concernée », ajoute-t-elle.

Les masques, commandés par la région Auvergne-Rhône-Alpes et la métropole de Lyon, seront livrés aux mêmes endroits. Par ailleurs, 25.000 masques sur le 1,5 million commandé par la ville, seront distribués aux publics fragiles et isolés (séniors en résidence, sans-abri, personnes handicapées etc.) avant le 11 mai.