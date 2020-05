METEO Du soleil et de fortes chaleurs sont enregistrés ce lundi dans le Sud-Ouest, mais la situation va se dégrader dans la soirée

Un orage en France. — Panicci/pixabay

Un beau soleil et des températures de plus de 30 °C dans la journée. Mais la situation devrait sérieusement se dégrader dans la soirée. Trois départements de la Nouvelle-Aquitaine, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, ont été placés lundi par Météo-France en vigilance orange en raison de risques d’orages.

La préfecture de la Gironde a ainsi appelé à « la plus grande vigilance » en raison de possibles orages associés dans la soirée à des « chutes de grêle, des rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h et des précipitations intenses ». L’alerte est valable de 20h à mardi 1h.

Météo-France annonce de fortes chaleurs lundi dans tout le sud-ouest, avec des pointes jusqu’à 32 à 33 degrés vers les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.