VOUS TEMOIGNEZ La réouverture très progressive des maternelles et des écoles élémentaires se fera à compter du 11 mai, partout sur le territoire

Illustration d'un enfant retournant a l'école. Montrouge, FRANCE-02/05/2020 — Woytek Konarzewski/SIPA

Plus qu’une semaine avant que les premières écoles rouvrent leurs portes après le confinement​. Les chefs d’établissement ont pris connaissance des mesures qu’ils devront faire respecter aux enseignants et aux élèves, avec la publication ce dimanche du protocole sanitaire de l’Education nationale.

A eux désormais de réaménager les espaces, réorganiser les emplois du temps, décider quels élèves viendront en priorité, penser au sens des déplacements, commander le matériel de protection nécessaire, prévenir les parents, recenser les enseignants qui pourront travailler sur place…

Si vous êtes chef d’établissement, expliquez-nous comment vous vivez cette préparation. Serez-vous prêt le 11 mai ? Quelles sont les tâches les plus complexes dans cette préparation ? Aurez-vous l’effectif enseignant suffisant ? Sentez-vous l’impatience des élèves et de leurs parents face à cette réouverture, ou sont-ils réticents à l’idée d’un retour en classe ? Comment anticipez-vous les premiers jours ? Estimez-vous que cette période vous sera utile pour préparer la rentrée de septembre ? Racontez-nous votre expérience, votre anonymat sera respecté et les vos contributions nous serviront à l'écriture d'un article.