L’acteur islandais Hafthor Julius Björnsson connu pour son rôle de La Montagne dans — SOLAL/SIPA

Un record, une statue et un hommage. Tout aurait pu figurer dans un même article, mais non, car l’actualité est multiple et ne traite pas toujours de pandémie.

1 – 501 kg au soulevé-terre

Un petit défi pendant votre confinement ? Le soulevé-terre. C’est le record du monde auquel s’est mesuré Hafthor Julius Björnsson connu pour son rôle de La Montagne dans Game of Thrones. Record battu et petite fanfaronnade au passage.

2 – Une statue devant Geoffroy-Guichard

Après le Sphinx de Gizeh, le Sphinx de Sainté. L'emblématique entraîneur des Verts Robert Herbin est décédé lundi à 81 ans. Il sera dorénavant éternel devant l'ASSE.

3 – Pluie d’hommages pour Idir

Le chanteur Idir, qui fut l’un des principaux ambassadeurs de la chanson kabyle à travers le monde, est mort samedi à l’âge de 70 ans, a annoncé sa famille. Depuis les hommages se multiplient pour célébrer l’auteur de A Vava Inouva.

