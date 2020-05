BEQUILLE Le ministre de l’Action et des Comptes publics a indiqué ce dimanche sur Radio J que l’avionneur, dont l’activité est durement touchée par le coronavirus, pourrait compter sur l’Etat en cas de besoin

Gérald Darmanin, le 17 juillet 2019 à l'Elysée. — LUDOVIC MARIN / AFP

Le gouvernement ne laissera pas tomber Airbus dans sa traversée de la crise du coronavirus. C’est ce qu’a laissé entendre Gérald Darmanin ce dimanche, interrogé sur Radio J. « Nous verrons bien, et si jamais il y a des difficultés, nous serons là pour aider Airbus », a déclaré le ministre de l’Action et des Comptes publics, ajoutant que « l’aéronautique comme l’automobile d’ailleurs sont deux grandes industries qu’il nous faudra particulièrement aider, et le gouvernement sera au rendez-vous ».

Airbus, frappé de plein fouet par les conséquences de l’épidémie dans la foulée des compagnies aériennes, a réduit d’un tiers ses cadences de production depuis le début de la crise et placé 3.000 de ses salariés français au chômage technique. Mercredi dernier, le groupe a annoncé une perte financière de 481 millions pour le trimestre.

« Quand on aide Air France, on aide indirectement Airbus »

Gérald Darmanin considère toutefois que le constructeur dispose d’une trésorerie suffisante « pour passer la date du 11 mai » et n’envisage pas de mesure spécifique autre que celles déjà prises comme les prêts garantis par l’Etat, les reports de charges ou encore les aides directes aux compagnies aériennes. « Quand on aide Air France, on aide indirectement Airbus », a-t-il rappelé, faisant référence aux sept milliards d’euros accordés à la compagnie aérienne dont les avions sont cloués au sol.