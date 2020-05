SABLE Citoyens, élus locaux et sportifs réclament que la réouverture soit la règle et les fermetures l’exception

Oui, c'est La Baule, pas exactement la Bretagne administrative, merci. (illustration) — SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

#RendezNousLaMer… Depuis que le Premier ministre Edouard Philippe a exclu d’ouvrir l’accès aux plages avant au moins le 1er juin, les appels se multiplient pour « libérer les plages » bretonnes dès le 11 mai, et pour un accès raisonné au littoral. « En Bretagne, nos plages sont nos parcs et jardins. Je plaide pour que, sous l’autorité des maires, nous puissions les rouvrir au plus vite sans prendre de risques pour notre santé », a tweeté jeudi le président de région Loïg Chesnais-Girard ( PS).

Les quatre départements de la Bretagne, première région littorale en kilomètres côtiers, sont classés en vert selon la carte publiée par le gouvernement en vue du déconfinement. « Nos plages et nos côtes ne sont pas exactement les mêmes que celles de la Côte-d’Azur au regard de la faible pression de l’épidémie et de la configuration de la plupart de nos plages », constate Loïg Chesnais-Girard.

Des exceptions

« A partir du 11 mai on pourra se promener dans un rayon de 100 km dans les parcs et les bois des départements "verts" et on ne serait pas capable de le faire sur les grèves et les sentiers littoraux de Bretagne ? », interroge Dominique Cap, président de l’association des maires du Finistère, qui a adressé un courrier au Premier ministre avec d’autres maires de la région. De même, souligne-t-il, « on aura le droit de faire du vélo seul mais pas de canoë-kayak ni de planche à voile, et les pêcheurs de plaisance ne pourront pas non plus sortir, c’est illogique ».

« Il faut que l’ouverture redevienne la règle et la fermeture, via un arrêté, l’exception », plaide Dominique Cap, faisant la différence entre « une plage urbaine lors d’un pont ensoleillé qui peut poser problème », et l’accès aux milliers de kilomètres du littoral sauvage. Alain Cadec, président LR des Côtes d’Armor, milite, lui, pour un accès organisé aux plages « dans le respect des préconisations sanitaires et sous l’autorité des maires ».

Une pétition lancée mardi à destination des quatre préfets de la façade atlantique a recueilli plus de 26.000 signatures. Elle réclame une réouverture des plages du littoral « pour les surfeurs, les nageurs, les joggeurs, les promeneurs et toute autre personne pratiquant une activité physique pour une durée déterminée sans regroupement ». Dans un communiqué, l’Association des ports de plaisance de Bretagne a également souhaité un retour « à la liberté de navigation » dès le 11 mai.