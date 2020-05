Anas K., l'étudiant qui s'était immolé par le feu le 8 novembre à Lyon pour dénoncer la précarité étudiante, s'est réveillé après plusieurs mois de coma à l'hôpital, selon sa famille.

C'est sa soeur qui l'a annoncé jeudi sur Facebook: « C'est avec une grande joie que je vous annonce qu'Anas est réveillé depuis quelques semaines maintenant ».

« Il était de moins en moins sédaté et était réveillé d'abord une heure par jour, puis deux heures, etc., jusqu'à être totalement réveillé », a-t-elle précisé. « Il se trouve toujours en service de réanimation et il aura encore quelques opérations. Mais il se porte plutôt bien compte tenu des circonstances. »

Le jeune homme de 22 ans s'était immolé devant le siège du Crous à Lyon après avoir posté sur les réseaux sociaux une lettre évoquant ses difficultés financières - il avait perdu sa bourse en « triplan t» sa deuxième année de licence - et dénonçant la précarité de nombreux étudiants. La semaine suivant le drame, les étudiants s'étaient mobilisés dans de nombreuses universités.