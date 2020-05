Deux motards de la police ont été grièvement blessés. L'acte serait volontaire. — DR

L'enquête antiterroriste ouverte pour la tentative de meurtre de policiers percutés par une voiture lundi à Colombes (Hauts-de-Seine) a été confiée à un juge d'instruction qui devrait mettre en examen le suspect, a annoncé à l'AFP vendredi une source judiciaire.

La garde à vue de Youssef T., accusé d'avoir fauché trois policiers en marge d'un contrôle routier, « a été levée vendredi matin » et une information judiciaire a été ouverte «pour tentative d'assassinats sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste », selon cette source. « Le mis en cause est présenté ce jour à un juge d'instruction aux fins de mise en examen », a-t-elle précisé.

Lundi vers 17H00, Youssef T., au volant d'une BMW, a violemment heurté deux motards de la police nationale qui contrôlaient une voiture, les blessant grièvement aux jambes, et a atteint plus légèrement un policier municipal. Une lettre d'allégeance au groupe État islamique (EI) ainsi qu'un couteau ont été retrouvés dans sa voiture et le parquet national antiterroriste (Pnat) s'est saisi des faits mardi après qu'une expertise psychiatrique du suspect a écarté toute abolition ou altération de son discernement.

Pas fiché S

« Je prête allégeance à Abou Walid al-Sahraoui, nouvel émir de l'Etat islamique et digne héritier d'Abou Bakr Al-Baghdadi », proclamait-il dans cette lettre, selon une source proche du dossier.

Selon un communiqué du Pnat, le suspect expliquait vouloir se lancer « à corps perdu dans la bataille pour imposer la charia sur l'ensemble de la terre ».

Adnane Abou Walid al-Sahraoui est le chef du groupe Etat islamique du Grand Sahara (EIGS), actif essentiellement dans le nord-est du Mali et de l'autre côté de la frontière avec le Niger. En janvier, Emmanuel Macron avait déclaré que l'EI était désormais l'« ennemi prioritaire » au Sahel.

Youssef T. n'était « pas fiché S » pour radicalisation, selon le Pnat. Connu pour des « faits de droit commun anciens », il avait fait l'objet d'un rappel à la loi pour outrage à agent en 2014, selon la procureure de Nanterre Catherine Denis, qui a mené les premières investigations avant la saisine du Pnat.

Alors que des photos du suspect en garde à vue ont été diffusées sur les réseaux sociaux, son avocat a indiqué à l'AFP porter plainte pour violation du secret de l'enquête, du droit à la présomption d'innocence et du droit au respect de la vie privée.