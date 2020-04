Carte de synthèse sur la situation du coronavirus en France au 30 avril (circulation du virus et charge des services de réanimation). — MINISTERE SANTE

La France coupée en trois. Olivier Véran a présenté des cartes très attendues sur la situation des départements français face au coronavirus, jeudi. Ces cartes, qui serviront à « guider les décisions » pour le déconfinement le 11 mai, pourront encore changer d’ici le 7 mai en fonction de l’évolution de la situation. Jeudi, environ un tiers des départements étaient en rouge, un tiers en vert, et un tiers en ballottage en orange.

Voici les trois cartes présentées par Olivier Véran: 1. La circulation du coronavirus 2. La saturation des services de réanimation 3. La synthèse des deux. Les départements en orange pourront basculer en vert ou rouge d'ici le 11 mai en fonction de l'évolution #coronavirus pic.twitter.com/POLg7FHyh5 — Philippe Berry (@ptiberry) April 30, 2020

Le ministre de la santé a présenté trois cartes. La première porte sur la « circulation active du virus », en pourcentage de la population infectée. On compte huit foyers principaux en rouge : Paris, le Val d'Oise, la Nièvre, le Cher, le Lot, la Haute Corse et Mayotte. Pour la seconde, sur les « tensions hospitalières sur les capacités de réanimation », le tiers nord-est de la France est rouge, le centre et le sud-est orange, et l’ouest et sud-ouest verts.

D’autres indicateurs pris en compte

La carte de synthèse est construite selon le principe suivant : si un département est rouge dans l’une des deux catégories, il est rouge dans la synthèse. Selon Véran, les zones orange de la carte de synthèse « ont vocation à basculer d’ici au 11 mai en vert ou en rouge », en fonction de l’évolution sur la circulation du virus et de la saturation des services de réanimation.

#COVIDー19 | La carte de France rouge, orange et verte, les indicateurs utilisés pour la construire : je vous explique tout ce qu’il faut savoir ⤵️ pic.twitter.com/J71vxGnw4E — Olivier Véran (@olivierveran) April 30, 2020

Les départements métropolitains doivent être départagés le 7 mai entre « rouges » et « verts ». Dans ces derniers, une moindre présence du virus permettra d’organiser un déconfinement plus large. Ces cartes ne sont toutefois que « des indicateurs qui guident les décisions, d’autres sont pris en compte », notamment les nombres de tests disponibles par territoire.