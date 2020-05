Nezha ne travaille pas sans son masque et ses gants — Romarik Le Dourneuf

Après huit semaines d’attente, le déconfinement partiel démarre ce lundi en France.

Caissières, médecins, policiers, livreurs, éboueurs… 20 Minutes donne la parole à celles et ceux qui ont continué à travailler durant le confinement.

Nezha, employée de caisse à Paris, se confie sur cette période si particulière.

Ils font partie de celles et ceux qui n’ont pu rester confinés. En continuant à sortir, tous les jours, pour aller au travail, ils ont permis à tous de se soigner, de se nourrir, et à l’économie de ne pas s’effondrer. Nezha, employée de caisse dans le magasin Franprix de la rue Olivier de Serres, dans le 15e arrondissement de Paris, raconte à 20 Minutes comment elle a vécu cette période si particulière, ce qu’elle en retient, ses doutes et ses espoirs pour la suite.

« Je n’ai pas arrêté depuis le début du confinement. Tous les jours, le magasin était ouvert. Et tous les jours, il y avait beaucoup de monde. Je n’ai jamais vraiment eu peur, parce que nous avons pris nos précautions très vite avec les masques, les gants, le film plastique à la caisse pour nous séparer des clients. Au début, ça a été de la folie parce que les gens avaient peur d’une pénurie de papier toilette, de pâtes ou de farine. Finalement, ça s’est un peu calmé ensuite, même s’il y avait toujours du monde.

Il faut encore et souvent faire respecter les distances de sécurité. Les clients ont du mal avec ça, on est obligé de le répéter, malgré toutes les inscriptions de sécurité dans le magasin. Mais on le dit gentiment, et les gens reculent. Certains sont très nerveux avec la situation actuelle. Ce n’est pas toujours facile de faire comprendre que c’est notre travail, qu’on fait au mieux, et surtout qu’on est là pour eux. Sans nous, ils n’auraient pas à manger.

Heureusement, on se soutient dans l’équipe. D’ailleurs, la période a renforcé la solidarité entre les employés. Nous avons conscience de la difficulté de notre métier et de l’exigence supplémentaire qui découle de cette crise. Alors on fait encore plus attention à notre travail et on s’entraide.

Ce qui fait du bien, aussi, ce sont les remerciements des clients tous les jours. Certains nous remercient pour ce qu’on fait à chaque fois qu’ils viennent faire leurs courses. Je me dis que c’est une belle reconnaissance, parce qu’on prend des risques tous les jours quand même. Je me dis qu’après les infirmières et les personnels soignants, c’est nous, les premiers de cordée. J’aimerais que grâce à cette période, les gens réalisent qu’on fait un métier difficile, qu’on prend des risques en recevant plusieurs centaines de clients par jour. Là, c’est particulier, parce qu’il y a le virus, mais déjà avant, le comportement de certains n’était pas respectueux. Et nous, nous gardons toujours notre calme. Il y a des clients qui ne sont pas à la hauteur de notre politesse. J’espère que ça changera après cette crise.

Mais d’abord, il faut que tout le monde prenne conscience que c’est loin d’être fini. J’ai peur d’une deuxième vague. Depuis le discours du président Macron qui annonçait la date [de déconfinement] du 11 mai, on voit qu’il y a beaucoup plus de monde dans les transports, dans la rue et de voitures qui circulent. Je prends les transports pour venir, au début, c’était le bonheur ! Il y avait de la place et les gens gardaient leurs distances. Mais depuis quelques jours, je prends plus souvent ma voiture. Parce que j’ai un petit problème de santé, de l’asthme, et je ne veux pas risquer de me serrer dans un bus ou dans le métro avec ce virus. S’il y a trop de monde, je prendrai ma voiture tous les jours.

Je demande donc aux gens de se protéger et de ne surtout pas relâcher l’attention sur les gestes barrières et sur les distances de sécurité. Même s’ils sont masqués. Le déconfinement ne veut pas dire qu’il faut faire n’importe quoi. Sinon, ce sera la deuxième vague, et ce seront encore les mêmes qui trinqueront. »