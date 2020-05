Vidéos, podcasts, articles... notre sélection de la semaine parle à votre cœur et à votre tête. — 20 Minutes

L'actualité va vite, très vite. Mais si on se posait ? Et si vous restiez ? Parce que c'est vous, parce que c'est nous, parce qu'entre vous et nous, vous le savez, c'est du sérieux, voici notre sélection hebdomadaire d'articles qui donnent à réfléchir.

1. 11 mai, mais…

Rentrons tout de suite dans le vif du sujet : le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé son plan de déconfinement ce mardi. Mais, si vous pensiez pouvoir fêter ça avec tous vos amis en terrasse, c’est raté. Le coronavirus est encore là et il va falloir composer avec. Du coup, le 11 mai se présente davantage comme un « allégement du confinement », plutôt que comme un jour de fête nationale avec défilé sur les Champs-Elysées.

2. Courses sans dérapages

Parmi les réouvertures notables qui se profilent, celles des commerces en tout genre vont faire plaisir à beaucoup. Sauf qu’il faudra être intransigeant niveau sécurité sanitaire. Autant les grandes enseignes ont de quoi se parer à toute éventualité, autant ça pourrait être bien plus compliqué pour les commerces de proximité, qui vont bien souvent devoir faire appel au système D. Comme démarcation au sol.

3. En direct de la cuisine

Tout ça, c’est pour quand on sera sortis de l’auberge (ou en l’occurrence ici de l’appartement.) Pour le moment on est toujours à la maison et, quand on est créateur, il faut bien continuer à mettre en forme ces idées. Même si ça passe par des problèmes techniques, des enfants qui font du bruit, ou des soucis d’inspiration.

4. Confinement crapuleux

Pour d’autres, l’inspiration ne manque pas… Du tout. Et là on ne parle pas de peinture, de musique ou de couture. Non. Le confinement aura eu un effet direct sur la libido de certains de nos internautes : Libido démultipliée, porno et sex toys… Tout le monde ne s’ennuie pas pendant cet enfermement imposé. Et pour les autres, ils comptent bien rattraper le temps perdu quand tout sera fini, si vous voyez ce qu’on veut dire.

5. Virus mi-cuit

La sélection précédente a fait monter la température, mais suffisamment pour éliminer le coronavirus ? Probablement pas. On est certain qu’il faut au moins 60 degrés pour le « tuer ». Les variations de températures pourraient également jouer un rôle sur sa capacité à imprégner les surfaces. Par contre, il serait résistant au froid.

6. A la trace

L’application StopCovid, en train d’être mise au point, permettra de retracer les contacts qu’aurait eus une personne contaminée afin de stopper la « ligne de transmission ». Forcément, retracer l’ensemble des déplacements de la population pose un paquet de questions, en termes de liberté et de protection des données. Pourtant cela n’effraie pas les « jeunes ». Selon notre baromètre, 59 % des 18-30 ans seraient prêts à l’utiliser.

7. Magie de la solidarité

Un chef d’entreprise girondin a créé il y a deux semaines une usine de fabrication de masques en quelques jours. Déjà, c’est beau. Et quand on sait qu’aujourd’hui, elle produit 25.000 pièces par jour grâce à 200 couturières et couturiers, ça l’est encore plus.

8. C’est sûr, c’est lui !

Une drôle de rumeur traîne sur la toile. Bill Gates, milliardaire parmi les milliardaires, serait à l’origine du coronavirus. Sur le papier, ça donnerait un beau scénario de film hollywoodien. Malheureusement pour les salles obscures (quand elles auront rouvert), il s’agit d’une infox.

