C’est le département d’Outre-mer le plus touché par l’épidémie de Covid-19 : Mayotte est passée au stade 3 de l’épidémie, avec 79 cas supplémentaires en 48 heures, a annoncé ce jeudi l’ARS.

Au total, Mayotte compte désormais 539 malades déclarés (dont 235 guéris), 4 malades en réanimation, et 4 décès. Il s’agit du premier territoire ultramarin en termes de nombre de personnes infectées, devant La Réunion (420 cas, pas de décès). « Le stade 3 correspond à une circulation active du virus sur l’ensemble du territoire », rappelle l’ARS dans un communiqué.

Jeudi 30 avril : 539 cas confirmés #COVID19 à Mayotte.

🏥34 patients actuellement hospitalisés au CHM dont 4 dans le service de réanimation

La vague à venir

« Le mur épidémique est devant nous », avait déclaré la directrice de l’ARS de Mayotte, Dominique Voynet, la semaine dernière. Dans ce territoire ultramarin de l’océan Indien, marqué par une grande pauvreté et des capacités sanitaires limitées, l’ex-ministre écologiste avait indiqué qu’elle n’était « pas très pour » un déconfinement à partir du 11 mai, alors que sur l’île à majorité musulmane, les habitants qui observent le jeûne du ramadan, pourraient saisir l’occasion pour se retrouver. En outre, l’île se trouve confrontée en parallèle à une épidémie de dengue.

Dans un avis rendu début avril, le conseil scientifique, qui assiste l’exécutif dans la crise, avait classé Mayotte dans « une catégorie à part ». Il a évoqué une situation « particulièrement préoccupante : plus de 80 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, 30 % des habitations n’ont pas l’eau courante et l’offre de soins est limitée », mettant en balance la jeunesse de la population (un habitant sur deux a moins de 18 ans) et une forte prévalence de l’obésité et du diabète, qui sont des facteurs de risque.