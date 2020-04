SNAPCHAT Il en parlait à demi-mot en 2015. C’est sûr, c’est de sa faute (en fait, non !)

OMF Oh my fake : Bill Gates à l'origine du Covid-19 (Sérieusement ?!) — 20 Minutes - OMF

A chaque jour, sa rumeur autour du nouveau coronavirus : aujourd’hui, c’est Bill Gates, qui en fait les frais. Le cofondateur de Microsoft serait tout simplement à l' origine de la pandémie de Covid-19 qui frappe actuellement le monde.

Ses accusateurs avancent pour preuve ses propos tenus lors d’une conférence TED en 2015 : « Si quelque chose tue plus de 10 millions de personnes dans les prochaines décennies, ce sera probablement un virus hautement contagieux plutôt qu’une guerre ».

Clairvoyance louche ou effet de cadrage ? Réponses avec Clémence dans le tout dernier numéro d’OMF Oh My Fake.

